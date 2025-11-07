В селе Шипицыно Омской области запустили долгожданный газопровод

В селе Шипицыно Большереченского района Омской области завершено строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 9,7 километра. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Специалисты АО «Омскоблгаз» ввели объект в эксплуатацию, обеспечив техническую возможность подключения к сетевому газу для 214 домовладений и пяти котельных. Газовые сети уже подведены к границам каждого дома.
В рамках президентской программы догазификации от жителей поступило более 80 заявок, из них уже заключено 70 договоров на технологическое присоединение. Строительство газопровода реализовано в соответствии с региональной программой развития газоснабжения и газификации на 2021−2025 годы при поддержке народной программы «Единой России».
Газификация Омской области ведется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в тесном взаимодействии с ПАО «Газпром». В настоящее время строительно-монтажные работы продолжаются на других приоритетных объектах региона. В ближайшее время жители Тевризского, Знаменского и Тарского районов также смогут начать подключение своих домов к газу.
