Радиостанция Судного дня передала сообщение о Крыме.
По информации telegram-канала «УВБ-76 логи», всего за 6 ноября загадочная радиостанция передала три голосовых сообщения. Первое вышло в эфир около часу дня и содержало слово «МОЗГОПРАХ».
Спустя полтора часа прозвучало «ПОДСТВОЛЬНЫЙ».
Третья передача состоялась около 16 часов дня, это было слово «КРЫМОХРИП».
Напомним, радиостанция УВБ-76 в основном транслирует монотонный жужжащий звук, но время от времени она передает короткие голосовые сообщения.