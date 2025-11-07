Ричмонд
Радиостанция Судного дня передала сообщение о Крыме

В эфире радиостанции судного дня прозвучало сообщение про Крым.

Источник: Аргументы и факты

Радиостанция Судного дня передала сообщение о Крыме.

По информации telegram-канала «УВБ-76 логи», всего за 6 ноября загадочная радиостанция передала три голосовых сообщения. Первое вышло в эфир около часу дня и содержало слово «МОЗГОПРАХ».

Спустя полтора часа прозвучало «ПОДСТВОЛЬНЫЙ».

Третья передача состоялась около 16 часов дня, это было слово «КРЫМОХРИП».

Напомним, радиостанция УВБ-76 в основном транслирует монотонный жужжащий звук, но время от времени она передает короткие голосовые сообщения.