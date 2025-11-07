В Калининграде откроется выставка работ преподавателей и учащихся колледжа

Выставка работ преподавателей и учащихся колледжа предпринимательства будет работать с 13 по 14 декабря в Музее янтаря в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Экспозиция «Ювелирные аллюзии» — это живой диалог между разными творческими идеями, воплощенными в металле, эмали, поделочных камнях и других материалах. В витринах выставки объединили изделия учащихся разных курсов: от первокурсников, делающих первые шаги в освоении техник литья, пайки, чеканки и огранки, до выпускников, чьи проекты уже обладают зрелой художественной концепцией и высоким уровнем исполнения.
Новая экспозиция станет пространством встречи учащихся с наставниками, зрителей с искусством и традиций с современностью. Выставка подчеркивает, что ювелирное дело — это не только ремесло, но и форма художественного высказывания, способная передавать сложные эмоции и идеи через малую форму.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.