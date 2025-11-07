В «IT-кубе» Болохово Тульской области прошел всероссийский воркшоп по ИИ

Всероссийский воркшоп «Искусственный интеллект: Начало пути» состоялся 28 октября в центре «IT-куб» города Болохово Тульской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Болоховском машиностроительном техникуме.
Участники ознакомились с основами работы искусственного интеллекта, его применением, а также с устройством нейронных сетей и были поражены их «эмоциональными» возможностями. Гости увидели, как ИИ функционирует на реальных примерах, что позволило им более глубоко понять его потенциал.
Во время мероприятия участники активно взаимодействовали с ведущими специалистами, задавали вопросы и участвовали в практических заданиях. Экспертами стали генеральный директор компании «Айтипелаг» из Севастополя Владислав Иваненко, ведущий инженер-программист Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого Роман Антропов, ведущий программист предприятия «Марс» Владимир Щеглов и основатель агентства «SmartAgent. ИИ решения для бизнеса» из Санкт-Петербурга Михаил Писарев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.