Собянин подвел первые итоги работы центра ядерной медицины в «Коммунарке»

«В центре работают три отделения — лучевой терапии, радионуклидной терапии и радиоизотопной диагностики, где трудятся 28 врачей, 7 медицинских физиков и более 50 медсестер. За прошедший год около 3 тысяч пациентов получили здесь эффективное лечение и более 5 тысяч прошли высокоточную радиоизотопную диагностику», — рассказал глава российской столицы в своем личном блоге.