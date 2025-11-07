Ричмонд
Собянин подвел первые итоги работы центра ядерной медицины в «Коммунарке»

За год эффективное лечение прошли около 3 тысяч человек.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги первого года работы центра ядерной медицины Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», подчеркнув, что за это время пациенты смогли получить доступ к самым современным технологиям диагностики и лечения онкозаболеваний.

«В центре работают три отделения — лучевой терапии, радионуклидной терапии и радиоизотопной диагностики, где трудятся 28 врачей, 7 медицинских физиков и более 50 медсестер. За прошедший год около 3 тысяч пациентов получили здесь эффективное лечение и более 5 тысяч прошли высокоточную радиоизотопную диагностику», — рассказал глава российской столицы в своем личном блоге.

Во время пандемии COVID-19 больница в Коммунарке стала первым и самым известным коронавирусным стационаром в России, в ней разрабатывались методы диагностики и лечения инфекции, которые затем распространялись по всей стране. Сегодня же, подчеркнул Собянин, опыт «Коммунарки» помогает другим регионам улучшать качество помощи больным онкологией.

