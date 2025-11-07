Начались основные работы по украшению Москвы к Новому году

Ранее руководитель Комплекса городского хозяйства сообщил, что на территории олимпийского комплекса «Лужники» возводятся новые павильоны, предназначенные для различных целей. Эти работы являются частью первого этапа благоустройства, который направлен на превращение комплекса в один из лучших парков столицы с современным общественным пространством. Для удобства жителей и гостей Москвы работы ведутся поэтапно, чтобы минимизировать неудобства. В этом году в центре внимания — обновление центральной площади перед Большой спортивной ареной и реконструкция причала «Лужники-Центральный». На данный момент строятся тринадцать павильонов. Большинство объектов уже имеют фундаменты, металлоконструкции и перекрытия.