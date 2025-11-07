Начались основные работы по украшению Москвы к Новому году

Во всех административных округах Москвы специалисты приступили к основным работам по украшению к Новому году. На данный момент начался монтаж праздничных конструкций, рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
«Традиционно установим по всему городу световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток», — прокомментировал Бирюков.
По его словам, на улицах, в пешеходных зонах, парках и скверах будут установлены большие световые цифры «2026», которые станут фоном для фотографий горожан и туристов.
Основные конструкции будут размещены на привычных местах, в том числе на Поклонной горе, где появится самый большой новогодний шар. Световые арки украсят Пушкинскую, Манежную и Тверскую площади, Новопушкинский сквер, Газетный и Камергерский переулки, улицу Кузнецкий мост и площадь Революции. На опорах освещения будут установлены световые консоли в форме «бокалов», «вьюги», «спирали» и «кристалла».
Для новогоднего оформления города будет использовано современное энергосберегающее оборудование со светодиодами. Эти светильники потребляют значительно меньше электроэнергии, безопасны и могут работать при любой погоде. При этом будут использованы уже существующие конструкции, которые будут передекорированы в соответствии с датой и символикой праздника.
В Москве в последние годы был создан достаточный запас декоративных элементов, что позволяет обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными и могут многократно использоваться и изменять свой вид.
