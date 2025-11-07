Новый автобусный маршрут запустят в Минске с 10 ноября

В организации заметили, что с 10 ноября в будние часы в часы пик будет организована работа автобусного маршрута № 8 «ДС Сухарево 5 — Люцинская». В пресс-службе уточнили, что это даст возможность улучшить качество транспортного обслуживания микрорайона «Каменная Горка».