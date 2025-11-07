Новый автобусный маршрут запустят в Минске с 10 ноября. Подробности сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Столичный транспорт и связь».
В организации заметили, что с 10 ноября в будние часы в часы пик будет организована работа автобусного маршрута № 8 «ДС Сухарево 5 — Люцинская». В пресс-службе уточнили, что это даст возможность улучшить качество транспортного обслуживания микрорайона «Каменная Горка».
Автобус будет ехать со стороны ДС «Сухарево — 5» по улицам Панченко, Мазурова, Скрипникова. Также в маршруте будет станция метро Каменная Горка, улицы Кунцевщина, Казимировская, Налибокская, Каменногорская.
Тем временем в Минске движение на МКАД закроется для некоторых видов транспорта с 1 декабря.
