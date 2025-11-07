Жителей Поныровского района Курской области научили оказывать первую помощь

«Проект создан с целью развития добровольческого движения по оказанию первой помощи в регионе. Первая помощь — это комплекс срочных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья человека до приезда скорой помощи при несчастных случаях, травмах и других опасных состояниях. В экстремальной ситуации полученные во время мастер-класса навыки помогут сохранить чью-то жизнь. Чем больше будет обученных людей, тем выше вероятность спасения пострадавшего», — отметил главный врач Курской областной больницы Михаил Лукашов.