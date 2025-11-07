Жителей Поныровского района Курской области научили оказывать первую помощь

Мастер-класс по оказанию первой помощи состоялся для жителей Поныровского района Курской области. Проведение таких обучающих мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Мероприятие стало первым занятием проекта «Добровольная санитарная дружина». Его участниками стали 50 человек. Они на практике отработали действия в экстренной ситуации, включая сердечно-легочную реанимацию и остановку наружного кровотечения с помощью подручных средств и кровоостанавливающего жгута, а также наложение повязок при травмах.
«Проект создан с целью развития добровольческого движения по оказанию первой помощи в регионе. Первая помощь — это комплекс срочных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья человека до приезда скорой помощи при несчастных случаях, травмах и других опасных состояниях. В экстремальной ситуации полученные во время мастер-класса навыки помогут сохранить чью-то жизнь. Чем больше будет обученных людей, тем выше вероятность спасения пострадавшего», — отметил главный врач Курской областной больницы Михаил Лукашов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.