Неизлечимо больная Марина Хлебникова выйдет на сцену вопреки запрету врачей из-за хрупких костей

60-летняя исполнительница страдает от серьёзных проблем с костями: они настолько хрупкие, что даже малейшее неловкое движение может привести к перелому. Перед концертом Хлебникова жаловалась медикам на боли в суставах и онемение ног. Многолетнее лечение хронических заболеваний костей, вызванных нарушенным обменом кальция, привело к компрессионным переломам позвоночника. Врачи настоятельно рекомендуют певице избегать любых физических нагрузок, включая сценическую деятельность.
Несмотря на эти предостережения, певица приняла решение выступить в Рязани, всего через день после своего 60-летнего юбилея. Этот шаг может представлять серьёзный риск для её здоровья. В 2021 году певица получила ожоги 50% тела в результате пожара в своей квартире и провела несколько месяцев в больнице.
Ранее стало известно, что канадский певец K-Maro, знаковая фигура хип-хопа 2000-х, анонсировал свой единственный концерт в России, который состоится летом следующего года. Легендарный артист выступит на сцене ВТБ Арены 6 июня 2026 года. Сам исполнитель поделился своими необычными планами на время визита в российскую столицу. K-Maro выразил желание остановиться в престижном отеле Four Seasons, расположенном у Кремля, а также искупаться в Москве-реке и насладиться изысканной итальянской кухней.
