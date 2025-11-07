Ричмонд
Неизлечимо больная Марина Хлебникова выйдет на сцену вопреки запрету врачей из-за хрупких костей

Певица Марина Хлебникова, известная своими хитами «Чашка кофею», «Дожди» и «Солнышко моё, вставай», готовится к концерту в Рязани 7 ноября. Выступление состоится вопреки строгим запретам врачей, которые обеспокоены состоянием здоровья артистки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: Life.ru

60-летняя исполнительница страдает от серьёзных проблем с костями: они настолько хрупкие, что даже малейшее неловкое движение может привести к перелому. Перед концертом Хлебникова жаловалась медикам на боли в суставах и онемение ног. Многолетнее лечение хронических заболеваний костей, вызванных нарушенным обменом кальция, привело к компрессионным переломам позвоночника. Врачи настоятельно рекомендуют певице избегать любых физических нагрузок, включая сценическую деятельность.

Несмотря на эти предостережения, певица приняла решение выступить в Рязани, всего через день после своего 60-летнего юбилея. Этот шаг может представлять серьёзный риск для её здоровья. В 2021 году певица получила ожоги 50% тела в результате пожара в своей квартире и провела несколько месяцев в больнице.

