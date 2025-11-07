Неизлечимо больная Марина Хлебникова выйдет на сцену вопреки запрету врачей из-за хрупких костей

Несмотря на эти предостережения, певица приняла решение выступить в Рязани, всего через день после своего 60-летнего юбилея. Этот шаг может представлять серьёзный риск для её здоровья. В 2021 году певица получила ожоги 50% тела в результате пожара в своей квартире и провела несколько месяцев в больнице.