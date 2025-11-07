Лисы в городах ЯНАО: что делать при встрече с хищным животным

«При встрече с лисой не следует приближаться к ней и вступать в контакт. Даже если очень хочется погладить или покормить. Не стоит также смотреть хищнику в глаза и улыбаться ему: улыбку лиса может принять за оскал и, чтобы защитить себя, может напасть. Если вы увидели лису, лучше всего смотреть в сторону, наблюдая за животным периферийным зрением и начать медленно идти назад, не поворачиваясь к хищнику спиной», — объяснили в департаменте.