Андрей Бочаров прошел путь от математики к актерству: его жизнь после «33 квадратных метра»

Андрей Бочаров, известный зрителям как «сынулька» из популярного сериала «33 квадратных метра», сделал удивительный путь от математика до актера. Родившись 9 июля 1966 года в Новосибирске, он с ранних лет проявлял интерес к науке и искусству. После окончания школы Андрей поступил на механико-математический факультет Новосибирского университета, где параллельно преподавал информатику и разрабатывал программное обеспечение. Будучи студентом, Андрей активно участвовал в КВН и писал сценарии, что дало ему первый опыт в мире развлечений. В 1990-х годах он отправился в Париж, где, несмотря на свою визу, остался на восемь месяцев. Этот период стал для него важным этапом: он выучил французский язык и научился жить в другой культуре. В 1994 году Бочаров переехал в Москву и вскоре получил роль в «33 квадратных метра». Сериал, рассказывающий о жизни семьи Звездуновых, стал настоящим хитом, а персонаж Андрея быстро завоевал симпатию зрителей. Однако, несмотря на популярность, актер решил изменить свою карьеру. После завершения проекта Бочаров отошел от актерства и сконцентрировался на других интересах. Он не раз говорил, что актерская карьера не была его единственной мечтой, и он рад, что может заниматься тем, что действительно ему близко. Сегодня Андрей продолжает развиваться в области науки и образования, что делает его жизнь насыщенной и разнообразной.