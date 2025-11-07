Трамп сообщил позитивные новости о конфликте на Украине: что он сказал

Ранее, выступая на бизнес-форуме в Майами, Дональд Трамп коснулся темы своего диалога с российским президентом Владимиром Путиным. Американский лидер рассказал, что их разговор состоялся две недели назад. В ходе беседы Владимир Путин отметил, что Россия предпринимает попытки урегулировать украинский кризис на протяжении десяти лет. Трамп, в свою очередь, заявил о своем опыте успешного разрешения международных споров. По его словам, он урегулировал несколько конфликтов, причем в некоторых случаях для этого хватало одного часа, без привлечения структур ООН.