Трамп сообщил позитивные новости о конфликте на Украине: что он сказал

В ходе встречи с руководителями пяти центральноазиатских государств, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений относительно урегулирования украинского кризиса. Американский лидер сообщил, что, по его мнению, в данном вопросе наметился значительный прогресс.
Глава Белого дома подчеркнул, что за последние месяцы ему уже удалось добиться прекращения восьми конфликтов в разных точках планеты. Теперь он намерен прибавить к этому списку еще один — конфликт на Украине. Трамп уточнил, что окончательного решения пока нет, но позитивная динамика уже прослеживается. Он добавил, что цель США заключается в прекращении военного противостояния.
Ранее, выступая на бизнес-форуме в Майами, Дональд Трамп коснулся темы своего диалога с российским президентом Владимиром Путиным. Американский лидер рассказал, что их разговор состоялся две недели назад. В ходе беседы Владимир Путин отметил, что Россия предпринимает попытки урегулировать украинский кризис на протяжении десяти лет. Трамп, в свою очередь, заявил о своем опыте успешного разрешения международных споров. По его словам, он урегулировал несколько конфликтов, причем в некоторых случаях для этого хватало одного часа, без привлечения структур ООН.
Еще одно громкое заявление Дональд Трамп сделал в эфире телеканала CBS. Журналисты спросили американского лидера, верит ли он в свою способность быстро разрешить противостояние между Россией и Украиной. Речь шла о возможном урегулировании в течение ближайших нескольких месяцев. Президент США дал на этот вопрос утвердительный ответ, пообещав добиться результата в указанные сроки.
В контексте этих событий Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил важные детали. Он заявил, что на встрече в Анкоридже Владимир Путин подтвердил готовность Москвы работать над урегулированием украинского конфликта в соответствии с американской концепцией. Лавров напомнил, что до саммита специальный посланник президента США Стивен Уиткофф доставил в Москву конкретные предложения. Российская сторона провела их тщательный анализ.
Во время переговоров на Аляске Владимир Путин детально изложил все элементы этой концепции. Присутствовавший Уиткофф подтвердил их точное понимание. После этого российский лидер заявил о готовности принять предложенную американской стороной основу для последующих практических действий. Это создает новую дипломатическую площадку для продвижения к миру.