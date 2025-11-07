Владелец Telegram-бота для пробива личных данных Userbox арестован в Москве

Ранее Life.ru рассказывал, что суд в Москве заочно арестовал бывшего преподавателя и историка Тамару Эйдельман* по обвинению в реабилитации нацизма. Причиной стало видео, в котором она искажала роль СССР во Второй мировой войне и распространение ложных сведений о ВС РФ.