Владелец Telegram-бота для пробива личных данных Userbox арестован в Москве

Заседание прошло 1 ноября, после чего 5 ноября Морозкин подал апелляцию. Сейчас дело находится на стадии ее рассмотрения. По версии следствия, фигурант администрировал сервис, предоставлявший доступ к сведениям, подпадающим под действие ст. 272.1 УК РФ.
Морозкина задержали 31 октября в Санкт-Петербурге. МВД уточняет, что при обысках изъяли мобильные устройства, серверное оборудование и более 40 терабайт данных. Следственные действия продолжаются, проверяется происхождение и законность обработки массивов информации.
Userbox (известен также как User_Search) позиционировался как альтернатива телеграм-боту «Глаз Бога», прекратившему работу в феврале 2025 года. Тогда его создатель Евгений Антипов объяснял остановку необходимостью привести функционал в соответствие со ст. 272.1 УК, регулирующей несанкционированный оборот компьютерной информации, содержащей персональные данные.
*Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.