Владелец Telegram-бота для пробива личных данных Userbox арестован в Москве

Тверской районный суд Москвы арестовал Игоря Морозкина, владельца бота по поиску персональных данных Userbox, по делу о незаконном использовании и передаче компьютерной информации. Об этом свидетельствуют данные из карточки суда и сообщений МВД.

Источник: Life.ru

Заседание прошло 1 ноября, после чего 5 ноября Морозкин подал апелляцию. Сейчас дело находится на стадии ее рассмотрения. По версии следствия, фигурант администрировал сервис, предоставлявший доступ к сведениям, подпадающим под действие ст. 272.1 УК РФ.

Морозкина задержали 31 октября в Санкт-Петербурге. МВД уточняет, что при обысках изъяли мобильные устройства, серверное оборудование и более 40 терабайт данных. Следственные действия продолжаются, проверяется происхождение и законность обработки массивов информации.

Userbox (известен также как User_Search) позиционировался как альтернатива телеграм-боту «Глаз Бога», прекратившему работу в феврале 2025 года. Тогда его создатель Евгений Антипов объяснял остановку необходимостью привести функционал в соответствие со ст. 272.1 УК, регулирующей несанкционированный оборот компьютерной информации, содержащей персональные данные.

Ранее Life.ru рассказывал, что суд в Москве заочно арестовал бывшего преподавателя и историка Тамару Эйдельман* по обвинению в реабилитации нацизма. Причиной стало видео, в котором она искажала роль СССР во Второй мировой войне и распространение ложных сведений о ВС РФ.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

*Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.