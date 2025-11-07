Нагрузка на омскую скорую помощь выросла более чем на 6% за осень

Нагрузка на станцию скорой медицинской помощи Омска стабильно увеличивалась на протяжении всей осени 2025 года. Об этом сообщили в БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи».
С 6 по 12 октября служба обработала 5 972 вызова, из которых 2 347 завершились госпитализацией. Уже на следующей неделе (13−19 октября) число вызовов выросло до 6 017, а госпитализаций — до 2 414.
Дальнейший рост зафиксирован с 20 по 26 октября: 6 236 вызовов и 2 418 госпитализаций. Максимальная нагрузка пришлась на период с 27 октября по 2 ноября — за эти дни медики выполнили 6 375 выездов и госпитализировали 2 513 пациентов.
Среднесуточное количество вызовов также росло: с 854 в начале октября до 911 в конце месяца. Ранее мы писали, что за 9 месяцев текущего года от алкоголя погибли 89 жителей региона, среди них оказалось 28 женщин.