В МВД Башкирии рассказали о рисках, связанных со старыми SIM-картами

Заброшенные сим-карты могут привлечь мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Начальник управления киберпреступлений МВД по Башкирии Рамиль Тухбатуллин в интервью «Башинформу» обратил внимание на опасность, которую представляют собой старые SIM-карты. По его словам, ими могут завладеть аферисты.

Как пояснил представитель полиции, многие люди, переходя на новую сим-карту, забывают отвязать старый номер от своих аккаунтов в банковских приложениях и других личных кабинетов. Через несколько месяцев неиспользуемая сим-карта попадает в так называемый «отстойник» оператора связи, откуда мошенники разными способами ее получают. После восстановления карты они получают полный доступ ко всем приложениям и сервисам, которые были к ней привязаны.

Сотрудник МВД рекомендовал жителям при смене номера телефона обязательно отключать его привязку ко всем банковским приложениям, аккаунтам на маркетплейсах и в микрофинансовых организациях.

