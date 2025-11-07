В МВД Башкирии рассказали о рисках, связанных со старыми SIM-картами

Как пояснил представитель полиции, многие люди, переходя на новую сим-карту, забывают отвязать старый номер от своих аккаунтов в банковских приложениях и других личных кабинетов. Через несколько месяцев неиспользуемая сим-карта попадает в так называемый «отстойник» оператора связи, откуда мошенники разными способами ее получают. После восстановления карты они получают полный доступ ко всем приложениям и сервисам, которые были к ней привязаны.