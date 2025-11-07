Ричмонд
Движение трамваев в Хабаровске скорректируют с 10 по 15 ноября

В Хабаровске с 10 по 15 ноября будут проводиться работы по ремонту трамвайных путей в границах пересечения улиц Шеронова и Муравьева-Амурского.

Источник: AmurMedia

В связи с этим движение трамваем будет скорректировано, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

На пересечении улиц Шеронова и Муравьева-Амурского запланировано проведение ремонтных работ трамвайных путей и автомобильного переезда:

— 10.11.2025 с 21:00 час до 05:00 час 11.11.2025;

— 11.11.2025 с 21:00 час до 05:00 час 12.11.2025;

— 13.11.2025 с 21:00 час до 05:00 час 14.11.2025;

— 14.11.2025 с 21:00 час до 05:00 час 15.11.2025.

В указанный период будет закрыто движения трамваев маршрута № 1 на участке от «Железнодорожного вокзала» до разворотного кольца «Школа № 19», трамваи будут следовать по маршруту «Дальхимфарм — Индустриально-экономический колледж».

Движение трамваев маршрута № 5 на участке от «Железнодорожного вокзала» до «Поселка Кирова» будет закрыто.

Информацию о работе маршрутов горэлектротранспорта можно уточнить у диспетчера МУП г. Хабаровска «ГЭТ» по телефону 46−21−25.

Информацию о работе городских маршрутов можно получить, воспользовавшись интернет-сайтом «Транспорт27.рф», приложением «Go2bus» (6+), а так же уточнить у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному многоканальному телефону 45−00−56.