В Москве завершились Дни культуры Липецкой области

Дни культуры Липецкой области прошли с 9 сентября по 30 октября в Москве в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
Культурный марафон начался с выставки «Липецкое древо», раскрывающей глубину художественных традиций региона. Затем учащиеся колледжа им. Игумнова и солисты Липецкой филармонии исполнили произведения от народных мотивов до классики Генделя и Хренникова. Особое внимание привлекли инновационные проекты — елецкое кружево в современной интерпретации и цифровые инициативы.
Кроме того, Липецкий театр драмы им. Толстого покорил московскую публику спектаклем «Ученик Колдуна», получив две номинации на Большом детском фестивале. Завершились Дни культуры масштабным юбилейным концертом ансамбля «Казаков России» в Кремле.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.