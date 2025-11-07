Будут ли в России блокировать интернет на сутки: что означает «период охлаждения» для SIM-карт

При этом власти утвердили способ, позволяющий сократить «период охлаждения». Для этого абоненту потребуется пройти верификацию: на телефон придет SMS со ссылкой, по которой нужно перейти и ввести капчу (тест, подтверждающий, что действие выполняет человек, а не бот). После успешного прохождения этой процедуры доступ к интернету и SMS будет возобновлен. Однако отмечается, что не все операторы связи могут иметь техническую возможность для быстрой реализации этого механизма.