Из Хабаровского края впервые экспортировали партию соевого масла в Китай

Груз отправлен в провинцию Хэйлунцзян через речной пункт пропуска.

Источник: Соцсети

Первая партия соевого масла из Хабаровского края отправилась в Китай, — сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

28 октября 2025 года под контролем Россельхознадзора в Китай было отправлено 18 тонн масла. Ранее соевое масло с территории Хабаровского края на экспорт не поставлялось.

Лабораторные исследования, проведённые Хабаровским филиалом ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», подтвердили соответствие продукции требованиям страны-импортёра. На партию оформлен фитосанитарный сертификат.

Груз доставили в провинцию Хэйлунцзян на барже через речной пункт пропуска Хабаровск — Фуюань.