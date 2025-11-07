Он и игрушка, и живой: Буратино исполнилось 90 лет

— У меня было огромное количество съемочных дней. Около 90. И каждый раз мне наклеивали нос. Гримеры трудились по несколько часов. Важно было не просто его приделать, а сделать границы абсолютно незаметными. Мало кто из зрителей понимает, что длина носа меняется из кадра в кадр. В начале фильма у Буратино он длинный, а ближе к финалу становится все короче. Это была очень сложная технология, которой в Советском Союзе вообще не было. Поэтому материал заказывался в Италии. Но для меня сложнее всего было высидеть это время: особенно в жару, когда кончик уже моего носа начинал чесаться от клея. Это было самое большое испытание, — поделился Дмитрий Иосифов в разговоре с «Известиями».