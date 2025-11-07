Он и игрушка, и живой: Буратино исполнилось 90 лет

Он не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет, его повсюду узнают, все знают, что его зовут — Буратино. В этой строчке из знаменитой песни Алексея Рыбникова кроется путь не только героя сказки Алексея Толстого, но и его предшественника — Пиноккио Карло Коллоди. Итальянский деревянный мальчик был непослушной куклой, наказанной за ложь и лень. Но в нашей стране он стал символом детской смелости, свободы и правды. Буратино возвращается на большой экран, а «Известия» размышляют о пути деревянного мальчика к детским сердцам.
От итальянского папы Карло к русскому отцу Алексею.
Почти 100 лет назад, 7 ноября 1935 года, в газете «Пионерская правда» была опубликована первая часть сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». А через пять месяцев в газете «Известия» повесть значилась в разделе «Новые книги» Детиздата ЦК ВЛКСМ. Цена в переплете — 4 рубля 50 копеек.
Несмотря на внушительный возраст, любимый герой всех детей на самом деле куда старше. 7 июля 1881 году о приключениях деревянного мальчика написал итальянский писатель Карло Коллоди. Его «Приключения Пиноккио» по сегодняшним временам кажутся слишком мрачными. Деревянный Пиноккио должен пройти большой путь, чтобы стать хорошим мальчиком, попросту — человеком, и внутренне, и внешне. Поначалу он не блещет умом, бездельничает, ленится и бессовестно лжет. За свои проступки герой жестоко расплачивается: оказывается в плену, работает до изнеможения, превращается в осла и даже попадает в брюхо гигантской рыбы.
В России история ожившего полена появилась благодаря Алексею Толстому. Его «Золотой ключик, или Приключения Буратино» — вольный пересказ сказки Коллоди, а имя героя — il burattino — по-итальянски означает «кукла».
В предисловии к повести Толстой писал, что в детстве читал «Пиноккио» и пересказывал знакомым детям, придумывая новые похождения Буратино. Но оригинал на русском языке впервые вышел только в 1906 году, когда писателю было уже 23 года. Очевидно, что эта история — не факт биографии, а творческая легенда. В 1934 году Толстой заключил договор на пересказ сказки, а через два года представил совершенно новое произведение, вдохновленное Коллоди.
Повесть Толстого получилась более динамичной и светлой: исчез назидательный тон, добродетельная фея превратилась в изящную фарфоровую Мальвину, а история взросления, бывшая у Пиноккио чередой грехов и мытарств с последующим покаянием, для Буратино стала приключенческой сказкой о дружбе и поиске золотого ключика. Герой Толстого не мечтает стать человеком, потому что он и так уже личность: живой, находчивый, изобретательный, готовый бескорыстно помогать людям. Идеальный пионер, «деревянность» которого только придает ему крепости.
Толстой убирает мрачную действительность, добавляет оптимизм и свет, переделывает историю в приключенческую повесть о дружбе и сопротивлении злу. Вместо одинокого пути к человечности — путь коллективного действия: Буратино вместе с Арлекино, Мальвиной и Пьеро помогает освободить кукол из-под власти Карабаса-Барабаса, вместе они устраивают маленькую революцию, как раз в духе расхожих сюжетов 30-х годов. Индивидуальная мораль папы Карло Коллоди у Толстого превращается в социальную аллегорию, где в центре — коллектив, труд и справедливость.
Актриса Фаина Раневская полагала, что за сказочными персонажами скрыты реальные лица. По ее версии, Буратино — это Максим Горький, Мальвина — Любовь Менделеева, жена Александра Блока, а Пьеро воплощает самого Блока. Злодей Карабас-Барабас, по мнению Раневской, — аллюзия на режиссера Всеволода Мейерхольда. Существовали и другие трактовки: прототипом Буратино мог быть актер Михаил Чехов, основатель собственной театральной школы.
Охотничий пищик и итальянский нос.
Путь деревянного мальчика в кино начался в 1911 году в Италии — с первой немой экранизации «Приключений Пиноккио». Всемирную славу образ получил в 1940 году, когда студия Walt Disney выпустила свой анимационный шедевр. Именно тогда нос, растущий пропорционально лжи, стал культурным символом, а сам Пиноккио — воплощением доброты и надежды. Disney смягчил суровость оригинала, превратив притчу о вине в трогательную историю о вере и искренности.
Советская публика впервые встретила Буратино на сцене — 10 декабря 1936 года в Центральном детском театре, где «Золотой ключик» поставила Наталья Сац. Именно она придумала финальную сцену, в которой золотой ключик открывал не вымышленный театр «Молния», а сам Центральный детский театр.
В «Известиях» от 5 сентября 1937 года была опубликована заметка, где венгерский писатель Евгений Хельтай высоко оценил игру актрисы Клавдии Кореневой, «гениально исполняющей трудную роль Буратино без малейшего утомления».
— Я видел мало зрелищ, способных так восхитить зрителя, как спектакль «Золотой ключик». Постановка, декорации, напоминающие мультипликации Вальтера Диснея, исполнение, все в нем изумительно, — цитировал Хельтая журналист «Известий».
В 1939 году режиссер Александр Птушко совместно с Толстым снял первый художественный фильм с элементами кукольной анимации. А в 1959-м на экраны вышел цветной мультфильм «Приключения Буратино», сценарий к которому написала жена писателя Людмила Толстая вместе с Николаем Эрдманом. Голос герою подарила актриса МХАТа Нина Гуляева.
— Маме тогда было 28 лет, а голосок был такой, будто ей только исполнилось семь. Я родился гораздо позже, а когда сам посмотрел мультфильм, маме было уже 40. Конечно, я не мог поверить, что женщина, которая чуть хриплым голосом утром гонит меня есть кашу перед школой, — это и есть задорный Буратино, — рассказал «Известиям» сын Гуляевой, актер Вячеслав Невинный.
Скоро повесть Толстого зазвучала в операх, балетах, кукольных и драматических спектаклях. В Театре кукол имени Сергея Образцова постановка «Буратино» идет уже более 70 лет. Ее создали драматург Екатерина Борисова и режиссер Эмиль Мэй, а в 1972 году Образцов выпустил обновленную версию — с новым голосом героя. Он спрятал во рту куклы пищик — охотничью дудочку, придающую звуку особую интонацию.
Настоящая всесоюзная слава пришла к Буратино после выхода двухсерийного музыкального фильма Леонида Нечаева «Приключения Буратино» (1975−1976). В картине сыграли Владимир Этуш, Ролан Быков, Елена Санаева, Владимир Басов, Рина Зеленая и Николай Гринько. Роль Буратино исполнил Дмитрий Иосифов.
— У меня было огромное количество съемочных дней. Около 90. И каждый раз мне наклеивали нос. Гримеры трудились по несколько часов. Важно было не просто его приделать, а сделать границы абсолютно незаметными. Мало кто из зрителей понимает, что длина носа меняется из кадра в кадр. В начале фильма у Буратино он длинный, а ближе к финалу становится все короче. Это была очень сложная технология, которой в Советском Союзе вообще не было. Поэтому материал заказывался в Италии. Но для меня сложнее всего было высидеть это время: особенно в жару, когда кончик уже моего носа начинал чесаться от клея. Это было самое большое испытание, — поделился Дмитрий Иосифов в разговоре с «Известиями».
Сегодня Иосифов воспринимает тот фильм как детское приключение, а с Романом Столкновцем, сыгравшим Пьеро, дружит до сих пор: ныне тот живет в Израиле, работает педиатром и воспитывает четверых детей.
Мрачный искатель и сказочное полено.
С годами образ деревянного мальчика эволюционировал вместе с эпохой. Пиноккио становился всё менее «греховным» и всё более романтическим: в фильме Стива Баррона (1996) он — искренний искатель истины, а в версии Маттео Гарроне (2019) — меланхоличный мыслитель, вновь приближенный к мрачно-поэтическому Коллоди.
Именно в этом ключе Гильермо дель Торо создал в 2022 году свою версию Пиноккио, снятую в технике стоп-моушн. Его фильм — не ремейк Disney, а поэтическая интерпретация итальянской сказки, переосмысленная через опыт XX века. Действие разворачивается в фашистской Италии, где главная тема — не послушание, а сопротивление. Пиноккио дель Торо не превращается в человека — он изначально человечен: в своей наивности, спонтанности и искренности. Так неожиданно сошлись образы Буратино и Пиноккио в XXI веке. Фильм получил «Оскар» за лучшую анимацию и стал одной из самых глубоких интерпретаций мифа о Пиноккио.
Ровно через 50 лет после выхода советского фильма, в первый день 2026 года, российские зрители увидят новую историю о деревянном мальчике — фильм «Буратино» режиссера Игоря Волошина. По словам постановщика, это не ремейк советской картины, а самостоятельное произведение, вдохновленное одновременно Коллоди и Толстым.
Авторы картины подчеркивают, что впервые главный герой появится на экране в том виде, в котором его создали на страницах первоисточника. Не мальчиком в пластическом гриме, не анимацией, а деревянной куклой. Это стало возможно благодаря современным и очень дорогостоящим технологиям.
В разговоре с «Известиями» Волошин признался, что создатели картины хотели сохранить атмосферу сказки и доброты. Хотя для самого режиссера этот фильм восходит к Евангелию.
— Для меня это высшее проявление духа в евангельском прочтении. «Буратино» — это по-настоящему библейская история. Герой проходит путь от неодушевленной природы, которая, обретая дух, становится человеком, — сказал Волошин «Известиям».
Главную роль исполняет юная актриса Виталия Корниенко, с применением технологии motion capture. Сценарий написали Андрей Золотарев, Аксинья Борисова и Алина Тяжлова. В картине прозвучат знаменитые песни Алексея Рыбникова, в том числе легендарная «Бу-ра-ти-но!».
— Настоящий подарок автору — сохранить его произведение. Все изменилось, а моя музыка осталась. Хотя и новой музыки пришлось дописать целый час, — отметил Рыбников в разговоре с «Известиями».
Сегодня Пиноккио и Буратино — не просто герои детской литературы. Это культурные архетипы, в которых сплетаются темы правды и лжи, вины и прощения, свободы и подчинения. Деревянный мальчик давно вырос из детской сказки — он стал философом и пророком, говорящим голосом эпохи и просто любимцем всех детей многих поколений.