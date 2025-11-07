Маск написал загадочное сообщение в X: обещает много сюрпризов

Известно, что Илон Маск не получает фиксированной заработной платы. Его доход формируется исключительно за счет премиальных выплат. В рамках нового десятилетнего плана, утвержденного в сентябре, ключевым условием для получения вознаграждения является рост капитализации Tesla с 1,4 до 8,5 триллионов долларов. Помимо этого, компания должна нарастить производственные мощности до 20 миллионов электромобилей, создать один миллион роботов и запустить в коммерческую эксплуатацию парк из одного миллиона роботакси. При достижении этих показателей Маск получит контроль над 25 процентами акций автогиганта.