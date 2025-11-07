Ричмонд
Маск написал загадочное сообщение в X: обещает много сюрпризов

Илон Маск послал интригующее сообщение после одобрения выплат в 1 трлн долларов.

Источник: Комсомольская правда

Американский предприниматель Илон Маск оставил интригующее сообщение в своей социальной сети X после одобрения акционеров огромной премии для него.

«Пришло время вытащить МНОГО кроликов из шляпы», — гласит сообщение Маска.

Напомним, что акционеры компании Tesla на своем ежегодном собрании одобрили компенсационный пакет для главы корпорации Илона Маска. Его общий размер оценивается в сумму около одного триллиона долларов. Трансляция мероприятия проводилась на официальной странице автопроизводителя в социальной сети X.

По результатам голосования, за данное предложение высказались 75 процентов акционеров. Как сообщает агентство Bloomberg, эта выплата станет самой крупной в истории Соединенных Штатов для руководителя компании.

Известно, что Илон Маск не получает фиксированной заработной платы. Его доход формируется исключительно за счет премиальных выплат. В рамках нового десятилетнего плана, утвержденного в сентябре, ключевым условием для получения вознаграждения является рост капитализации Tesla с 1,4 до 8,5 триллионов долларов. Помимо этого, компания должна нарастить производственные мощности до 20 миллионов электромобилей, создать один миллион роботов и запустить в коммерческую эксплуатацию парк из одного миллиона роботакси. При достижении этих показателей Маск получит контроль над 25 процентами акций автогиганта.

