Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тамбовская компания представит продукцию на выставке PulpForExpo-2025

Она пройдет с 25 по 27 ноября в Санкт-Петербурге.

Компания «Пигмент» презентует свою продукцию на выставке PulpForExpo-2025, которая пройдет с 25 по 27 ноября в Санкт-Петербурге. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Новые материалы и химия», сообщили в правительстве Тамбовской области.

«Пигмент» предложит посетителям ознакомиться с широким ассортиментом выпускаемых продуктов предприятия. Это химикаты для производства бумаги и картона, оптические отбеливатели торговой марки «БЕЛОФОР», красители для бумаги и картона, акриловые связующие, специальная химия для целлюлозно-бумажной промышленности и сульфаминовая кислота для очистки оборудования.

На выставке будут работать специалисты технических и коммерческих служб компании «Пигмент». Посетители PulpForExpo смогут получить консультации по применению продукции предприятия, а также обговорить варианты сотрудничества.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше