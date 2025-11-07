Тамбовская компания представит продукцию на выставке PulpForExpo-2025

Компания «Пигмент» презентует свою продукцию на выставке PulpForExpo-2025, которая пройдет с 25 по 27 ноября в Санкт-Петербурге. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Новые материалы и химия», сообщили в правительстве Тамбовской области.
«Пигмент» предложит посетителям ознакомиться с широким ассортиментом выпускаемых продуктов предприятия. Это химикаты для производства бумаги и картона, оптические отбеливатели торговой марки «БЕЛОФОР», красители для бумаги и картона, акриловые связующие, специальная химия для целлюлозно-бумажной промышленности и сульфаминовая кислота для очистки оборудования.
На выставке будут работать специалисты технических и коммерческих служб компании «Пигмент». Посетители PulpForExpo смогут получить консультации по применению продукции предприятия, а также обговорить варианты сотрудничества.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.