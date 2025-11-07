Шесть новых остановок общественного транспорта появится в Москве

«По поручению Сергея Собянина мы постоянно развиваем сеть маршрутов наземного транспорта и вводим новые остановки там, где это необходимо. С 8 ноября они появятся в жилых районах, рядом с социальными объектами и станциями рельсового транспорта. Здесь будет останавливаться транспорт 15 маршрутов, на которых работает почти 100 современных автобусов и электробусов российского производства», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.