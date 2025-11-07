Ричмонд
Шесть новых остановок общественного транспорта появится в Москве

Изменения коснутся маршрутов, на которых работает почти 100 современных автобусов и электробусов.

С 8 ноября в Москве введут шесть новых остановок для 15 маршрутов наземного транспорта, а еще три перенесут в более удобные места. Изменения коснутся восьми районов в разных округах столицы.

«По поручению Сергея Собянина мы постоянно развиваем сеть маршрутов наземного транспорта и вводим новые остановки там, где это необходимо. С 8 ноября они появятся в жилых районах, рядом с социальными объектами и станциями рельсового транспорта. Здесь будет останавливаться транспорт 15 маршрутов, на которых работает почти 100 современных автобусов и электробусов российского производства», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Например, новая одноименная остановка появится у станции метро «Молодежная» для маршрута № 127. Еще одна — «Площадь Гагарина» — начнет работу в Проектируемом проезде № 4432 для маршрута № 553. А остановка «Улица Островитянова, 27» будет действовать в обе стороны для автобусов № 250, 361, 712, 288 и С976.

Кроме того, в более удобные точки перенесут остановку «Улица Генерала Глаголева» для маршрута № 155 на дублере проспекта Маршала Жукова, а также действующую остановку «Улица Островитянова, 27» в сторону улицы Академика Арцимовича.

В соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава.

Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов страны. Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

