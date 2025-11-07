Посту № 1 в Иркутске передали новое помещение

В рабочей встрече приняли участие депутат городской Думы Сергей Юдин, директор ДДТ № 1 Любовь Макеева, председатель иркутского городского совета ветеранов Ольга Шумейкина и председатель Союза ветеранов ракетных войск стратегического назначения Владимир Белоцерковец.
В этом году Пост № 1 отметил 50-летие со дня основания. За полвека в почетном карауле несли вахту более 100 тысяч старшеклассников. В связи с этой памятной датой Руслан Болотов принял решение передать помещение на улице Киевская, 2 в оперативное управление Дому детского творчества № 1.
«Мы последовательно и системно подходим к патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохраняя традиции, сложившиеся в областном центре за десятилетия. Через это движение прошли десятки тысяч ребят, и мы не могли поступить иначе. Это правильное, исторически верное решение для нашего города. Сейчас приведем помещение в порядок, чтобы оно служило долгие годы. Важно, чтобы у молодежи было четкое понимание нашей истории — как жил город, чему посвящали жизнь предыдущие поколения», — отметил Руслан Болотов.
Любовь Макеева представила 3D-схему будущего комплекса. Новые помещения позволят организовать экскурсии для учащихся младших и средних классов школ Иркутска и области в период недельной вахты. Проект включает музейное пространство, лекционный зал и аудитории для практических занятий.
«Расширение площадей даст возможность качественно приобщать детей к истории, формировать у них гражданскую позицию и знакомить с деятельностью Поста № 1. Работа будет вестись со школьниками средних классов для подготовки к несению вахты и с воспитанниками детских садов, для которых организуют экскурсии и тематические выставки», — подчеркнула Любовь Макеева.
Пост № 1 был учрежден 10 мая 1975 года решением бюро Иркутского ГК ВЛКСМ и Отдела народного образования. С 1992 года несение вахты памяти у мемориала «Вечный огонь» сохраняется постановлением главы администрации Иркутска.
Ежегодно в городе проводится конкурс «Лучшая смена часовых Поста № 1», победители которого участвуют во всероссийских слетах активистов движения. Мероприятие проходит при активном содействии ветеранов ракетных войск стратегического назначения. Представители организации оценивают выступления всех школьных команд города в ходе многодневного отборочного тура, а затем проводят финальный смотр у Вечного огня.
Параллельно с конкурсной деятельностью ветераны ведут системную работу с молодежью: проводят в образовательных учреждениях уроки мужества, рассказывают о героях-земляках и присутствуют на торжественных открытиях мемориальных досок. Эта деятельность будет расширена в новых помещениях центра на Киевской, где создадут условия для регулярных встреч поколений, сообщает пресс-служба администрации города.