Посту № 1 в Иркутске передали новое помещение

«Мы последовательно и системно подходим к патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохраняя традиции, сложившиеся в областном центре за десятилетия. Через это движение прошли десятки тысяч ребят, и мы не могли поступить иначе. Это правильное, исторически верное решение для нашего города. Сейчас приведем помещение в порядок, чтобы оно служило долгие годы. Важно, чтобы у молодежи было четкое понимание нашей истории — как жил город, чему посвящали жизнь предыдущие поколения», — отметил Руслан Болотов.