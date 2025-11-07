Ричмонд
Россельхознадзор объяснил БПЛА, летающие над сельхозземлями в Пермском крае

БПЛА летали над сельскохозяйственными землями в Пермском крае. За 10 месяцев 2025 года с помощью них удалось обследовать свыше 1200 гектаров участков. Речь идет о землях в Суксунском и Осинском округах. Квадрокоптер дал возможность получить детальное изображение и точно зафиксировать нарушения.

Владельцы не выполняли обязательные мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорняками и деревьями.

«Установлено, что владельцы земель не соблюдали предписанные требования и обязательные мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорняками и деревьями. Признаки ведения сельскохозяйственного производства не обнаружены», — сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю на официальном сайте.

Собственники земель получили предостережения. Надзорный орган потребовал принять меры по соблюдению законодательства.

