Стало известно, что Овечкин и Малкин обменялись игровыми формами после матча НХЛ

После игры между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин обменялись игровыми свитерами. Об этом сообщили в пресс-службе «Питтсбурга».
Матч закончился победой хозяев со счётом 5:3. Овечкин сделал две голевые передачи, а Малкин отдал один результативный пас и продолжает делить лидерство по ассистам с Коннором Макдэвидом — у обоих по 17.
Малкин стал первым россиянином сезона, набравшим 20 очков. Ранее Овечкин забросил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и обошёл Уэйна Гретцки по этому показателю. Всего в регулярке и плей-офф на его счету 977 шайб против 1 016 у Гретцки.
Овечкин всю карьеру играет в «Вашингтоне» и выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Малкин остаётся верен «Питтсбургу» и трижды поднимал над головой главный трофей лиги.
