Стало известно, что Овечкин и Малкин обменялись игровыми формами после матча НХЛ

Малкин стал первым россиянином сезона, набравшим 20 очков. Ранее Овечкин забросил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и обошёл Уэйна Гретцки по этому показателю. Всего в регулярке и плей-офф на его счету 977 шайб против 1 016 у Гретцки.