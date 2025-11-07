Омский губернатор переназначил замминистра природных ресурсов

В целом Александр Володев работает в областном правительстве с 2005 года. Перерыв у него был в этом на работу в частном секторе с 2014-го по 2019 годы. В минприроды он был замом министра при трех последних главах ведомства, Илье Лобове, Татьяне Хаврониной и Александре Козлове.