Омский губернатор переназначил замминистра природных ресурсов

В среду, 5 ноября, губернатор Виталий Хоценко переназначил еще на один год замом министра природных ресурсов и экологии региона Александра Володева. Он будет совмещать это в минприроды и с постом главы департамента экологической безопасности.
Постановление губернатора вышло на портале государственной правовой информации. Володев будет далее руководить департаментом экологической безопасности, где он работал и несколько последних лет.
В целом Александр Володев работает в областном правительстве с 2005 года. Перерыв у него был в этом на работу в частном секторе с 2014-го по 2019 годы. В минприроды он был замом министра при трех последних главах ведомства, Илье Лобове, Татьяне Хаврониной и Александре Козлове.
