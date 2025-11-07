Глава Нижневартовска выразил соболезнования в связи с гибелью пожарного

Власти Нижневартовска выразили соболезнования в связи с гибелью пожарного во время спасения человека.
Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко выразил соболезнования родным и близким сотрудника 97-й пожарной части Рунара Сафуллина. Он погиб при тушении пожара в садовом обществе «Водник-2».
«Рискуя собственной жизнью, Рунар Рифхатович до конца исполнил свой профессиональный долг, борясь с огнем в СОНТ “Водник-2”. Его мужество, самоотверженность и героизм навсегда останутся в нашей памяти», — написал мэр в своем Telegram-канале.
Кощенко добавил, что в этот скорбный час жители города вместе с семьей и близкими погибшего. Он назвал Сафуллина героем и подчеркнул, что подвиг пожарного не будет забыт.
Ранее URA.RU сообщало, что при тушении пожара в дачном доме в Нижневартовске погиб пожарный, пытавшийся спасти пенсионера из горящего здания. Возгорание произошло в садоводческом товариществе «Водник-2». В этой связи в город направлена специальная комиссия ГУ МЧС России по Югре.