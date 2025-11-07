Школьники села Хабариха в Коми посетили центр господдержки АПК

Заведующая отделом Татьяна Дуркина заострила внимание на потребности отрасли в молодых инициативных кадрах со смелыми идеями и новыми проектами, рассказала о мероприятиях, проводимых с руководителями предприятий и фермерами. Для привлечения внимания детей были использованы элементы ролевой игры, в ходе которой будущий фермер и его семья обратились в отдел за получением помощи в создании и организации работы фермерского хозяйства.