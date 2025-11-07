Школьники села Хабариха в Коми посетили центр господдержки АПК

Ученики школы в селе Хабариха Республики Коми побывали в Усть-Цилемском районном отделе сельского хозяйства центра господдержки АПК и рыбного хозяйства. Профориентация детей проводится в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка региона.
Заведующая отделом Татьяна Дуркина заострила внимание на потребности отрасли в молодых инициативных кадрах со смелыми идеями и новыми проектами, рассказала о мероприятиях, проводимых с руководителями предприятий и фермерами. Для привлечения внимания детей были использованы элементы ролевой игры, в ходе которой будущий фермер и его семья обратились в отдел за получением помощи в создании и организации работы фермерского хозяйства.
Также ребятам рассказали о получении финансовой помощи, на которую фермер может рассчитывать как на начальном этапе деятельности, так и на протяжении дальнейшей работы. Дети узнали о необходимости наличия земельных угодий и сельскохозяйственной техники, увидели снимки с видом полевых механизированных работ, познакомились с основными направлениями животноводства. В завершение мероприятия ребята могли продегустировать фермерскую молочную продукцию и изделия хлебопекарного предприятия.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.