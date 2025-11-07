В Госдуме рассказали о выплате январских пенсий в декабре

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пенсию в повышенном размере за январь большинство россиян получат 30 декабря — в последний рабочий день 2025 года, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«В соответствии с законодательством, выплаты: заработная оплата, пособие, социальная поддержка, пенсии и иные выплаты приходятся на выходные праздничные дни, они производятся в последний рабочий день, предшествующий перед праздниками. С учетом длинных выходных, пенсию в повышенном размере за январь большинство россиян получат в последний рабочий день декабря — он придется на 30 декабря 2025 года», — сказала Бессараб.
Она отметила, что последний рабочий день — это 30 декабря 2025 года, именно поэтому январские пенсии, социальные выплаты, пособия, заработные платы, которые россияне привыкли получать с 1 по 11 число месяца, будут выплачены в этот день.
«Таким образом, в декабре люди получат пенсию дважды: за декабрь и за январь. Это же касается и получателей социальных и военных пенсий, а также всех получателей заработных плат, у кого выплата приходится на период с 1 по 11 января», — добавила политик.
Кроме того, Бессараб уточнила, что с января 2026 года страховые пенсии в России повысят на 7,6%. Повышение коснется как работающих, так и неработающих 38 миллионов пенсионеров РФ.