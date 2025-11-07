Россиянам рассказали о выплатах в декабре январских пенсий

В связи с длительными новогодними выходными график выплаты пенсий в декабре будет изменен: пенсионеры получат свои средства в полном объеме до начала праздников. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщил член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.