Россиянам рассказали о выплатах в декабре январских пенсий

В связи с длительными новогодними выходными график выплаты пенсий в декабре будет изменен: пенсионеры получат свои средства в полном объеме до начала праздников. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщил член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
— Это стандартная практика: январская пенсия перечисляется авансом в конце декабря, поскольку в первые числа января банки и почта не работают, — отметил он.
По словам Говырина, для тех, кто получает пенсию на карту, выплаты будут осуществляться в привычные сроки. Если дата перевода совпадает с выходным днем, средства будут зачислены раньше.
— Пенсионеры, получающие выплаты через «Почту России», также получат январские деньги досрочно — с 25 по 30 декабря, — рассказал депутат.
Кроме того, выплаты военным будут переведены до праздников. После каникул график восстановится, и февральские пенсии поступят в обычные сроки, передает ТАСС.
Ранее Говырин рассказал, у кого вырастут пенсии в ноябре. По его словам, в ноябре будет проведен перерасчет пенсий для летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.