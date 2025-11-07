Предпринимателям объяснили, как найти «правильных» зумеров для своих компаний

Кроме того, важно выявить заинтересованность соискателя в конкретной позиции, а не просто его желание «быть в проекте». Третий ключевой фактор — личное впечатление от коммуникации и комфорт будущего взаимодействия в команде, что хоть и сложно формализовать, но крайне значимо, отметил собеседник РИА «ФедералПресс».
Операционный директор ИТ-компании София Панферова рекомендовала работать с молодым поколением через чёткие регламенты с прописанными обязанностями, сроками и последствиями их невыполнения. Лучше всего внедрить систему регулярной обратной связи и объективные KPI, привязанные к измеримым результатам, а не к простому нахождению в офисе.
Директор по развитию Яков Юзва поддержал этот подход, отметив эффективность жёсткой материальной мотивации и гибкого распределения задач. По его словам, управление через чёткость методологий вроде SCRUM с короткими спринтами и конкретными техническими заданиями становится оптимальным решением для смешанных команд.
К слову, на Западе зумеры стали массово записываться на «курсы взросления», чтобы научиться бытовым вещам. Нужно ли такое в России, Life.ru рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв. Кроме того, в ГД объяснили, почему зумеры не хотят работать «как все».
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.