Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предпринимателям объяснили, как найти «правильных» зумеров для своих компаний

Найти «правильных» зумеров для работы в коллективах с разными поколениями граждан можно путём тщательного анализа их реальных навыков и мотивации, уверен предприниматель и маркетолог Кирилл Максимов. Можно дать тестовое задание, которое позволит объективно оценить компетенции кандидата, поскольку в резюме часто упоминается лишь формальное участие в проектах.

Источник: Life.ru

Кроме того, важно выявить заинтересованность соискателя в конкретной позиции, а не просто его желание «быть в проекте». Третий ключевой фактор — личное впечатление от коммуникации и комфорт будущего взаимодействия в команде, что хоть и сложно формализовать, но крайне значимо, отметил собеседник РИА «ФедералПресс».

Операционный директор ИТ-компании София Панферова рекомендовала работать с молодым поколением через чёткие регламенты с прописанными обязанностями, сроками и последствиями их невыполнения. Лучше всего внедрить систему регулярной обратной связи и объективные KPI, привязанные к измеримым результатам, а не к простому нахождению в офисе.

Директор по развитию Яков Юзва поддержал этот подход, отметив эффективность жёсткой материальной мотивации и гибкого распределения задач. По его словам, управление через чёткость методологий вроде SCRUM с короткими спринтами и конкретными техническими заданиями становится оптимальным решением для смешанных команд.

К слову, на Западе зумеры стали массово записываться на «курсы взросления», чтобы научиться бытовым вещам. Нужно ли такое в России, Life.ru рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв. Кроме того, в ГД объяснили, почему зумеры не хотят работать «как все».

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.