История одного «паломника»: как в Ташкенте разоблачили хитроумного контрабандиста

Один из пассажиров рейса из Дели внимательно наблюдал за происходящим. Он знал: большинство паломников проходят таможню по так называемому «зеленому коридору», не подвергаясь тщательному досмотру. Мужчина решил воспользоваться этим потоком, чтобы провести через границу крупную партию лекарственных препаратов.
Он заранее подготовился: в багаже лежала одежда паломника. В туалете аэропорта он переоделся и слился с толпой возвращающихся из умры. На первый взгляд, он ничем не отличался от других — тот же внешний вид, те же дорожные сумки. Мужчина был уверен: план сработает.
Однако опытные сотрудники таможни заметили его нервозность. На видеозаписях, опубликованных позже Таможенным комитетом, видно, как он постоянно озирается и старается держаться в толпе. Это привлекло внимание — и мужчину попросили пройти дополнительную проверку.
В ходе досмотра в его багаже нашли 1798 упаковок различных лекарственных препаратов без каких-либо документов. Общая стоимость находки — почти 205 миллионов сумов. Вопросы к качеству и происхождению этих лекарств возникли сразу, ведь на подобные препараты распространяются строгие требования по ввозу и сертификации.
Сейчас по данному факту проводится проверка: выясняется, кому предназначались препараты, где их собирались реализовать, и действовал ли задержанный один или был частью организованной группы.
Эта история стала очередным примером того, как контрабандисты пытаются обойти закон, используя человеческие потоки и особенности контроля в аэропортах. Однако и этот, казалось бы, продуманный до мелочей план не сработал: внимательность таможенников и современные методы контроля помогли предотвратить ввоз крупной партии опасных препаратов на территорию страны.