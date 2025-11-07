История одного «паломника»: как в Ташкенте разоблачили хитроумного контрабандиста

Vaib.uz (Узбекистан. 7 ноября). На этой неделе в Ташкентском международном аэропорту была раскрыта необычная и хорошо спланированная схема контрабанды лекарств. Эта история началась с прилета двух рейсов — из Дели и Саудовской Аравии. В это время сотни паломников возвращались домой после умры, и зал прилета был заполнен людьми в характерной одежде.