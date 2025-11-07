Ричмонд
История одного «паломника»: как в Ташкенте разоблачили хитроумного контрабандиста

Vaib.uz (Узбекистан. 7 ноября). На этой неделе в Ташкентском международном аэропорту была раскрыта необычная и хорошо спланированная схема контрабанды лекарств. Эта история началась с прилета двух рейсов — из Дели и Саудовской Аравии. В это время сотни паломников возвращались домой после умры, и зал прилета был заполнен людьми в характерной одежде.

Источник: Vaib.Uz

Один из пассажиров рейса из Дели внимательно наблюдал за происходящим. Он знал: большинство паломников проходят таможню по так называемому «зеленому коридору», не подвергаясь тщательному досмотру. Мужчина решил воспользоваться этим потоком, чтобы провести через границу крупную партию лекарственных препаратов.

Он заранее подготовился: в багаже лежала одежда паломника. В туалете аэропорта он переоделся и слился с толпой возвращающихся из умры. На первый взгляд, он ничем не отличался от других — тот же внешний вид, те же дорожные сумки. Мужчина был уверен: план сработает.

Однако опытные сотрудники таможни заметили его нервозность. На видеозаписях, опубликованных позже Таможенным комитетом, видно, как он постоянно озирается и старается держаться в толпе. Это привлекло внимание — и мужчину попросили пройти дополнительную проверку.

В ходе досмотра в его багаже нашли 1798 упаковок различных лекарственных препаратов без каких-либо документов. Общая стоимость находки — почти 205 миллионов сумов. Вопросы к качеству и происхождению этих лекарств возникли сразу, ведь на подобные препараты распространяются строгие требования по ввозу и сертификации.

Сейчас по данному факту проводится проверка: выясняется, кому предназначались препараты, где их собирались реализовать, и действовал ли задержанный один или был частью организованной группы.

Эта история стала очередным примером того, как контрабандисты пытаются обойти закон, используя человеческие потоки и особенности контроля в аэропортах. Однако и этот, казалось бы, продуманный до мелочей план не сработал: внимательность таможенников и современные методы контроля помогли предотвратить ввоз крупной партии опасных препаратов на территорию страны.