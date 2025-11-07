Студенты столичных колледжей отправили в зону СВО около 15 тонн гумпомощи

Гуманитарный груз поступает также жителям новых регионов России. Военнослужащим и гражданским отправляются еда и одежда, в том числе приготовленная и сшитая самими студентами, медикаменты и другие необходимые вещи. Также учащиеся колледжей и их педагоги навещают бойцов в госпиталях.