Студенты столичных колледжей отправили в зону СВО около 15 тонн гумпомощи

Бойцам передают домашнюю еду и самодельную одежду.

Источник: Аргументы и факты

Студенты и преподаватели колледжей Москвы с начала года передали в зону спецоперации на Украине почти 15 тонн гуманитарной помощи, сообщил столичный департамент образования и науки.

Гуманитарный груз поступает также жителям новых регионов России. Военнослужащим и гражданским отправляются еда и одежда, в том числе приготовленная и сшитая самими студентами, медикаменты и другие необходимые вещи. Также учащиеся колледжей и их педагоги навещают бойцов в госпиталях.

«Столичные колледжи передают участникам СВО и необходимое оборудование. В Московском автомобильно-дорожном колледже имени А. А. Николаева студенты, педагоги и родители собрали более 100 единиц техники — от портативных зарядных устройств и раций до детекторов дронов и тепловизионных прицелов», — добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что волонтерская организация «Под защитой» из Москвы за три года своего существования передала в зону спецоперации более 319 тонн гуманитарной помощи.