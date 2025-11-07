Брошенной без еды матерью 3-летней девочке нашли новую семью

Шокирующая история, напомним, произошла весной. Тогда жители одного из домов на улице Героев Стратосферы заметили маленькую девочку, которая сидела на подоконнике и пыталась попросить о помощи. Позднее выяснилось, что мать бросила ребенка в квартире одного, без еды и воды, а сама в это время употребляла алкоголь и наркотики. Ребенка вызволили и доставили в больницу, а в отношении нерадивой 20-летней родительницы возбудили уголовное дело по статье «Покушение не убийство с особой жестокостью».



Позднее выяснилось, что у малышки нет родственников, которые могли бы о ней позаботиться должным образом, поэтому до последнего времени ребенок находится в спецучреждении. Однако теперь, похоже, история закончилась счастливо — на днях девочку забрали в новую семью.



«Чаще всего в работе приходится видеть, как в жизни людей случается горе. Но, наверное, в этом и есть смысл — работать, чтобы его становилось меньше. Малышка теперь дома. С самыми лучшими мамой и папой, которые подарили ей любящую семью. Спасибо за им доверие и за редкую, но такую ценную возможность увидеть, как случается счастье», — написала Ангелина Севергина в своем телеграм-канале.