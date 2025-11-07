«Выбыли наряды спецподразделения ДПС “Стрела”. ГАИ объявила об усиленной отработке дорог в Беларуси в большие выходные с 7 по 9 ноября

ГАИ заявила об усиленной отработке дорог с 7 по 9 ноября в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Большие выходные — в режиме усиления!» — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в праздничные и выходные дни с целью недопущения осложнения дорожной обстановки ГАИ уделит повышенное внимание предупреждению ДТП. На особом контроле будет безопасность уязвимых участников дорожного движения, своевременное выявление нетрезвых и бесправников, а также пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения водителями и пешеходами.
В МВД добавили, что была организована масштабная профилактическая отработка аварийно-опасных участков дорог и улиц населенных пунктов, особенно в темное время суток. В частности, задействованы возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Кроме того, применяется негласный и смешанный контроль за дорожным движением.
«Повышенное внимание уделено автодорогам Брестской, Витебской и Минской областей, куда для оказания помощи выбыли наряды спецподразделения ДПС “Стрела” МВД», — уточнили в ведомстве.
ГАИ призывает водителей строго соблюдать скоростные ограничения, правила обгона, проезда пешеходных переходов в переменчивых погодных условиях.
«В связи с прогнозируемым похолоданием выходные — самое время, чтобы подготовить автомобиль к зиме и произвести сезонную смену шин», — подчеркнули в сообщении.
Тем временем в Минске движение на МКАД закроется для некоторых видов транспорта с 1 декабря.
Кстати, новый автобусный маршрут запустят в Минске с 10 ноября.
