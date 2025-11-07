«Выбыли наряды спецподразделения ДПС “Стрела”. ГАИ объявила об усиленной отработке дорог в Беларуси в большие выходные с 7 по 9 ноября

В МВД добавили, что была организована масштабная профилактическая отработка аварийно-опасных участков дорог и улиц населенных пунктов, особенно в темное время суток. В частности, задействованы возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Кроме того, применяется негласный и смешанный контроль за дорожным движением.