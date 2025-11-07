Ричмонд
Уникальная выставка матрёшек появилась в Нижнем Новгороде

Её организовали учащиеся и сотрудники школы № 4.

Источник: Время

Выставка «Матрешка-символ России» организована в школе № 4 Нижнего Новгорода.

Матрешка — это не просто интересная игрушка, это символ нашей страны, отражающий ее историю, культуру и традиции.

Экспонаты для экспозиции традиционно принесли ученики и сотрудники школы. Ранее некоторые из них побывали в музее в Семёнове, где научились расписывать матрёшку характерными узорами.

Для некоторых школьников матрёшка стала семейной реликвией. Кто-то хранит такие игрушки у себя десятилетиями.

На выставке представлены матрешки из коллекции Татьяны Николаевна Казанской, известной в нашем городе художницы.

Также в экспозиции есть матрёшки, расписанные выпускницей школы Анастасией Портяновой. Искусные руки художницы превращают простые деревянные заготовки в настоящие произведения искусства.

Учащиеся школы подготовили и будут проводить для гостей выставки интересные экскурсии — подробно расскажут о процессе изготовления матрешки, об основных стилях росписи и т. д.

Кстати, подобные выставки проходят в образовательном учреждении ежегодно, и оно по праву занимает с ними призовые места на городских конкурсах.

(0+).