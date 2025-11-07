Магнитная буря усилится в течение нескольких часов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Магнитная буря в течение нескольких часов, вероятно, усилится и достигнет уровня G3. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«Реакция магнитосферы Земли на данный момент довольно умеренная. С утра возобновились магнитные бури, которые пока держатся на низком и среднем уровнях G1-G2. Тем не менее, скорее всего, в течение одного-двух часов они перейдут в сильные события уровня G3. Признаки этого, к сожалению, уже наблюдаются», — говорится в сообщении.
Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо». Отмечается, что возмущение магнитосферы связано не только с ударами облаков плазмы, но и воздействием крупной корональной дыры на Землю.
В лаборатории напомнили, предварительное моделирование показывало, что Землю заденут переферийные области облака солнечной плазмы.
«В этом варианте сценария сегодняшние магнитные бури не должны превысить порог G4. Если ситуация была оценена неправильно, и по планете придется фронтальный удар, то существует вероятность выхода на бури высшего уровня G5», — подытожили специалисты.