Магнитная буря усилится в течение нескольких часов

«Реакция магнитосферы Земли на данный момент довольно умеренная. С утра возобновились магнитные бури, которые пока держатся на низком и среднем уровнях G1-G2. Тем не менее, скорее всего, в течение одного-двух часов они перейдут в сильные события уровня G3. Признаки этого, к сожалению, уже наблюдаются», — говорится в сообщении.