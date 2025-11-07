Юбилейная выставка, посвященная Иннокентию Сибирякову, открылась в Иркутске

«Архив — это не просто хранилище документов, а важнейший институт сохранения исторической памяти региона. Важно обеспечить современные условия для сохранности фондов и сделать их максимально доступными для исследователей, студентов и всех, кто интересуется историей Приангарья. Их необходимо не только сохранить для будущих поколений, но и популяризовать в современном информационном пространстве», — отметил заместитель председателя правительства Иркутской области Андрей Южаков.