Юбилейная выставка, посвященная Иннокентию Сибирякову, открылась в Иркутске

6 ноября в здании Государственного архива открылась экспозиция, приуроченная к празднованию 165-летия со дня рождения мецената Иннокентия Сибирякова.

Источник: Правительство Иркутской области

«Архив — это не просто хранилище документов, а важнейший институт сохранения исторической памяти региона. Важно обеспечить современные условия для сохранности фондов и сделать их максимально доступными для исследователей, студентов и всех, кто интересуется историей Приангарья. Их необходимо не только сохранить для будущих поколений, но и популяризовать в современном информационном пространстве», — отметил заместитель председателя правительства Иркутской области Андрей Южаков.

Залы архива представят посетителям различные документы из жизни сибирского купца. Помимо бумаг о пожертвованиях и благотворительностях, гости смогут увидеть метрическую запись о рождении Сибирякова, фотографию места его крещения и личную переписку с Михаилом Загоскиным.