В Вичуге Ивановской области открылась модельная библиотека

Модельная библиотека начала работать в городе Вичуга Ивановской области после модернизации по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в правительстве региона.
В библиотечном пространстве нового поколения появились интерактивное и цифровое оборудование, современная мебель и более 3600 новых книг. В учреждении открылась «Коноваловская гостиная», которая включает краеведческую литературу, периодику и редкие издания. Также там появилась зона для детей до 14 лет, где будут проходить творческие и интеллектуальные занятия, и для читателей в возрасте от 15 до 30 лет для проведения культурно-просветительских мероприятий разного формата.
Кроме того, в библиотеке создали доступную среду для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. В обновленном учреждении появилось и пространство для реализации творческих проектов — работы литературно-поэтического салона «Парус», проведения регионального фестиваля библиотечных проектов «Коноваловская весна», виртуальных экскурсий для жителей и гостей города, творческих встреч с писателями и других.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.