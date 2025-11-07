В Вичуге Ивановской области открылась модельная библиотека

В библиотечном пространстве нового поколения появились интерактивное и цифровое оборудование, современная мебель и более 3600 новых книг. В учреждении открылась «Коноваловская гостиная», которая включает краеведческую литературу, периодику и редкие издания. Также там появилась зона для детей до 14 лет, где будут проходить творческие и интеллектуальные занятия, и для читателей в возрасте от 15 до 30 лет для проведения культурно-просветительских мероприятий разного формата.