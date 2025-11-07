Режим работы Волжской ГЭС изменен из-за недостатка воды

Росводресурсы установили новый режим работы для волгоградского гидроузла.
В указаниях ведомства о режимах работы гидроузлов водохранилищ Волжско-Камского каскада говорится, что среднесуточные сбросы составят на Волжской ГЭС с 11 ноября по 10 декабря от 5,3 до 5,5 тысячи кубометров воды в секунду. В настоящее время он действует в объемах 5,2−5,4 тысячи кубометров.
Причина увеличения объема сброса вод в недостатке воды в каскаде. В октябре приток составил 9,54 кубических километра или 64% от нормы. В ноябре также прогнозируется ниже среднемноголетних значений: 8,4−12,4 км³ или 76% от нормы.
По данным Росгидромета, лед на подавляющем большинстве водохранилищ из-за теплой осени начнет устанавливаться с 23 ноября, на Волгоградском водохранилище завершится 25 декабря. До устойчивых минусовых отметок — от −4º до −8º температура снизится во второй декаде ноября.
Ранее эксперт назвал катастрофой паводок 2025 года в комментариях «АиФ» — Нижнее Поволжье. А местные жители все лето размещали в Сети фото и видео высыхающих озер в Волго-Ахтубинской пойме.