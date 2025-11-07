Режим работы Волжской ГЭС изменен из-за недостатка воды

В указаниях ведомства о режимах работы гидроузлов водохранилищ Волжско-Камского каскада говорится, что среднесуточные сбросы составят на Волжской ГЭС с 11 ноября по 10 декабря от 5,3 до 5,5 тысячи кубометров воды в секунду. В настоящее время он действует в объемах 5,2−5,4 тысячи кубометров.