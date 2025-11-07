На дороге Крутинка — Называевск в Омской области завершается капитальный ремонт

В Называевском районе Омской области заканчиваются работы по реконструкции автомобильной дороги Крутинка — Называевск. Ремонт завершается на участке с 35-го по 39-й километр. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в рамках инициативы президента России Владимира Путина.
Подрядная организация ООО «Сиброс» уже завершила основной этап строительно-монтажных работ. Специалисты провели фрезерование старого покрытия, устранили участки пучинообразований, укрепили основание методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента, а также уложили два слоя нового асфальтобетона — выравнивающий и верхний.
В ближайшее время дорожники завершат укрепление обочин, нанесут горизонтальную разметку и установят новые дорожные знаки.
За ходом реализации проекта лично следит губернатор Омской области Виталий Хоценко.
