На дороге Крутинка — Называевск в Омской области завершается капитальный ремонт

В Называевском районе Омской области заканчиваются работы по реконструкции автомобильной дороги Крутинка — Называевск. Ремонт завершается на участке с 35-го по 39-й километр. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в рамках инициативы президента России Владимира Путина.