На дороге Крутинка — Называевск в Омской области завершается капитальный ремонт

Ремонтникам осталось завершить 4-километровый отрезок.

Источник: Комсомольская правда

В Называевском районе Омской области заканчиваются работы по реконструкции автомобильной дороги Крутинка — Называевск. Ремонт завершается на участке с 35-го по 39-й километр. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в рамках инициативы президента России Владимира Путина.

Подрядная организация ООО «Сиброс» уже завершила основной этап строительно-монтажных работ. Специалисты провели фрезерование старого покрытия, устранили участки пучинообразований, укрепили основание методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента, а также уложили два слоя нового асфальтобетона — выравнивающий и верхний.

В ближайшее время дорожники завершат укрепление обочин, нанесут горизонтальную разметку и установят новые дорожные знаки.

За ходом реализации проекта лично следит губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Ранее мы писали, что градсовет одобрил проект комплекса с гостиницей и фитнесом-клубом в центре Омска.