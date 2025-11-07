Ветлаборатория Ростовской области провела 650 тысяч исследований с начала года

В 2025 году в Ростовской области специалисты донской ветлаборатории провели более 650 тысяч исследований, в частности, выполнили экспертизы для сохранения эпизоотического благополучия. Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Всего с января поступило свыше 350 тысяч проб. Больше всего образцов — 238 тысяч — исследовали серологическим методом, еще 50 тысяч — изучили с помощью метода полимеразной цепной реакции.
В том числе, специалисты проверяли поступивший материал для исключения африканской чумы свиней и гриппа птиц.
Кроме болезней животных, сотрудники лаборатории также выполняют оценку качества пищевой продукции, исследуются продовольственное сырье, корма, кормовые добавки и вода.
