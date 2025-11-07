Ветлаборатория Ростовской области провела 650 тысяч исследований с начала года

В 2025 году в Ростовской области специалисты донской ветлаборатории провели более 650 тысяч исследований, в частности, выполнили экспертизы для сохранения эпизоотического благополучия. Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.