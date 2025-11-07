Ричмонд
Фермеры могут лишится земли, техники, жилья, это уже не просто кризис отрасли — это кризис государства: В Молдове истёк мораторий на выплаты по кредитам в сельском хозяйстве

Если власть отвернётся от аграриев — страну ждёт волна массовых банкротств и утрата сельских территорий.

Источник: Комсомольская правда

Фермеры Молдовы на грани выживания — с 1 ноября истёк мораторий на выплаты по кредитам в сельском хозяйстве.

«Теперь банки и микрофинансовые организации снова получили право взыскивать долги — землю, технику, жильё, сообщает лидер партии “Шанс” Алексей Лунгу.

Более тысячи аграриев рискуют обанкротиться уже в ближайшие месяцы. Особенно тяжёлая ситуация — в Кагуле, Кантемире, Тараклии и Гагаузии, где засуха последних лет буквально уничтожила урожай. Люди остались с долгами и без поддержки.

У фермеров есть конкретные предложения, как остановить катастрофу: продлить мораторий до 2026 года, заморозить пени и проценты, провести реструктуризацию кредитов под госгарантии, вернуть НДС на топливо, а также обеспечить субсидии на ирригацию и страхование урожая.

И это не просьба о подачках, а необходимые меры, чтобы выжить.

Если меры не будут приняты, если власть отвернётся от аграриев — страну ждёт волна массовых банкротств и утрата сельских территорий.

Это уже не просто кризис отрасли — это кризис государства, которое бросает своих граждан один на один с банками.

Ну или это результат намеренных действий власти…?" — задается вопросом Алексей Лунгу.

