Фермеры могут лишится земли, техники, жилья, это уже не просто кризис отрасли — это кризис государства: В Молдове истёк мораторий на выплаты по кредитам в сельском хозяйстве

Фермеры Молдовы на грани выживания — с 1 ноября истёк мораторий на выплаты по кредитам в сельском хозяйстве.
«Теперь банки и микрофинансовые организации снова получили право взыскивать долги — землю, технику, жильё, сообщает лидер партии “Шанс” Алексей Лунгу.
Более тысячи аграриев рискуют обанкротиться уже в ближайшие месяцы. Особенно тяжёлая ситуация — в Кагуле, Кантемире, Тараклии и Гагаузии, где засуха последних лет буквально уничтожила урожай. Люди остались с долгами и без поддержки.
У фермеров есть конкретные предложения, как остановить катастрофу: продлить мораторий до 2026 года, заморозить пени и проценты, провести реструктуризацию кредитов под госгарантии, вернуть НДС на топливо, а также обеспечить субсидии на ирригацию и страхование урожая.
И это не просьба о подачках, а необходимые меры, чтобы выжить.
Если меры не будут приняты, если власть отвернётся от аграриев — страну ждёт волна массовых банкротств и утрата сельских территорий.
Это уже не просто кризис отрасли — это кризис государства, которое бросает своих граждан один на один с банками.
Ну или это результат намеренных действий власти…?" — задается вопросом Алексей Лунгу.
