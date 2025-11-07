Казахстанец спорил и говорил вне очереди, за что был наказан

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, специализированный межрайонный экономический суд области Абай инициировал привлечение к ответственности двух человек за неуважение к суду. При рассмотрении гражданского дела представитель ответчика, несмотря на неоднократные предупреждения председательствующего судьи, перебивал представителя истца, излагал собственные мнения и доводы вне очереди, спорил, задавал и отвечал на вопросы без разрешения председательствующего судьи, проявляя неуважение к суду.
В связи с этим суд привлек представителя ответчика к административной ответственности за неуважение к суду. Тот не согласился с постановлением суда и обжаловал его в вышестоящей инстанции. Судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.
Другой житель региона, являясь должностным лицом, был заблаговременно уведомлен о подготовке дела к судебному разбирательству. Однако дважды он не подключился к онлайн-подготовке, не представил отзыв на иск, не заявил ходатайство об отложении судебного заседания или рассмотрении дела без участия, получал судебные извещения, но без уважительных причин в суд не явился.
Учитывая это, был составлен протокол и направлен в соответствующий суд для рассмотрения в установленном законом порядке. Должностное лицо привлекли к административной ответственности. Оба правонарушения квалифицировали по ч.1 ст. 653 КоАП РК, которая предусматривает ответственность за неуважение к суду, выразившееся в уклонении от участия в процессе либо нарушении порядка судебного заседания.
Постановления вступили в законную силу.