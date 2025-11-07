Казахстанец спорил и говорил вне очереди, за что был наказан

Другой житель региона, являясь должностным лицом, был заблаговременно уведомлен о подготовке дела к судебному разбирательству. Однако дважды он не подключился к онлайн-подготовке, не представил отзыв на иск, не заявил ходатайство об отложении судебного заседания или рассмотрении дела без участия, получал судебные извещения, но без уважительных причин в суд не явился.