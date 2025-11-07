Ричмонд
Из Новосибирска на Фукуок возобновили прямые рейсы

Полеты выполняются на Boeing 757 три раза в 12 дней.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания AZUR air вновь запустила прямые рейсы из Новосибирска на вьетнамский остров Фукуок. Полеты выполняются на Boeing 757 три раза в 12 дней. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Фукуок — одно из самых популярных направлений для зимнего отдыха. Путешественников ждут живописные пляжи, экотуризм и приключения, аутентичная вьетнамская кухня и теплый климат, который особенно оценят те, кто хочет продлить лето среди сибирской зимы.

Информацию о стоимости и бронировании туров можно узнать во всех туристических агентствах Новосибирска.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что возобновили ежедневные рейсы в Краснодар.