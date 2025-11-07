В Омском районе сообщили о работах по благоустройству поселений

В Дружинском сельском поселении отремонтировали автобусную остановку в селе Красная горка. Проведены монтаж козырька, укрепление каркаса. Также обновлен внешний вид строения — в зеленый цвет покрасили в том числе урны. Также в поселении обновили территории детских площадок — как в Красной Горке, так и в Мельничном. Была выполнена подсыпка песком вокруг малых игровых форм. В Мельничном продолжены работы по замене и монтажу ламп уличного освещения. Отмечается, что предварительно проведена ревизия, а затем и замена перегоревших ламп.