В Омском районе сообщили о работах по благоустройству поселений

Как сообщили в администрации Омского района, в Новоомском продолжается устройство водосточных канав на станции Фадино. Эти работы были завершены на улице Вокзальной.
Еще одна важная задача, которую продолжают реализовывать в поселении — замена вышедших из строя осветительных приборов. С 27 октября по 2 ноября была произведена замена перегоревших уличных ламп на улицах 50 лет Октября, Титова, Набережной, Иртышской, а также на территории стадиона.
Отмечается, что в Калачево проводились работы по отсыпке дороги на улице Школьной. Речь идет о реализации совместной с жителями населенного пункта инициативы. Была завезена асфальтная крошка. В помощь гражданам администрация поселения предоставляла необходимую технику по выравниванию материала.
В свою очередь, специалисты Богословской администрации рассказали о работах по грейдированию. Выравнивали дорогу в деревне Зеленая Роща, по улице Центральная. Заявлено, что эту задачу успели выполнить до выпадения снега. Сообщается, что в зимний период грунтовое дорожное полотно будет также содержаться по нормативам — по мере необходимости и по возможности максимально оперативно прочищаться от снега.
Большой пласт работ проведен в Лузинском сельском поселении. Так, Лузинская администрация сообщила о завершении уборки и вывоза мусора на кладбище в деревне Приветная. Заявлено, что эта задача выполнена на 100%. Ранее на территории были установлены три ладьи для сбора отходов. Администрация поселения убедительно просит посетителей складировать мусор в положенном месте.
Кроме того, сообщается, что в самом Лузино завершились работы по благоустройству территории после проведения ремонтных работ на канализационно-насосной станции.
«К задаче подошли ответственно и выполнили восстановительные работы по технологии — с укладкой геотекстиля и геосетки. Далее — отсыпка песком и щебнем, их последующая утрамбовка, а заключительным этапом стало асфальтирование. Восстановленная дорога на 60 лет октября отвечает всем требованиям», — заявили в администрации Омского района.
В Дружинском сельском поселении отремонтировали автобусную остановку в селе Красная горка. Проведены монтаж козырька, укрепление каркаса. Также обновлен внешний вид строения — в зеленый цвет покрасили в том числе урны. Также в поселении обновили территории детских площадок — как в Красной Горке, так и в Мельничном. Была выполнена подсыпка песком вокруг малых игровых форм. В Мельничном продолжены работы по замене и монтажу ламп уличного освещения. Отмечается, что предварительно проведена ревизия, а затем и замена перегоревших ламп.