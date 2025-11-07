«Если бы полученные средства пошли на лечение, то сбор был бы закрыт!» МВД озвучило, как блогеры из Гродно тратили и выводили деньги, собранные на лечение ребенка

МВД раскрыло, на что блогеры из Гродно тратили деньги, собранные для ребенка. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Ранее в МВД заявили о задержании двоих блогеров из Гродно, которые провернули аферу на 1,5 миллиона рублей (подробнее — здесь). Они присвоили деньги, собранные с подписчиков на лечение девятилетнего мальчика.
В ведомстве отметили, что контент о красивой жизни блогеров начал появляться в их аккаунтах в соцсетях после объявления сбора, розыгрыша призов.
«Они приобрели премиум-авто стоимостью в десятки тысяч долларов и квартиру в элитном ЖК в областном центре. В жилище обнаружено много наличности и дорогостоящие гаджеты», — привели подробности в МВД.
МВД раскрыло, на что блогеры из Гродно тратили деньги, собранные для ребенка. Фото: скриншот с видео МВД Беларуси.
И сообщили, что для вывода денег блогеры использовали карты своих друзей, а также знакомых. Сейчас МВД проводит мероприятия, чтобы установить всю сумму, которую присвоили фигуранты.
«Но уже сейчас можно утверждать, что если бы полученные средства пошли на лечение мальчика, то сбор был бы закрыт!» — рассказали в пресс-службе ведомства.
В сюжете, который опубликовало МВД, 37-летняя гродненка отрицает свою причастность к проведению так называемых благотворительных эфиров вместе со своим 17-летним сожителем. Она сообщила, что просто сидела с ним рядом.
Вместе с тем 17-летний фигурант сказал, что живет на деньги, получаемые от рекламы в интернете, а также от проведения прямых эфиров.
— Каждый раз нормальные суммы переводятся, в среднем 20 — 30 тысяч долларов с одного интерактива.
На вопрос о том, сколько взял себе из переводов для лечения ребенка, он ответил:
— Дай Бог, один процент взял себе от всей суммы. Если брать полтора миллиона, то один процент мне. Ну, не один — пять процентов. Тысяч 10 долларов.
Мать мальчика же сказала, что из собранных 1,5 миллионов рублей она получила 250 тысяч.
