В Уфе завершился сезон электросамокатов

Кикшеринговые компании заявили о завершении сезона электросамокатов в Уфе и подвели итоги. Так, в башкирской столице число пользователей сервиса превысило 800 тысяч человек.

Источник: Башинформ

Это означает, что хотя бы одну поездку на самокатах Whoosh совершили более 70% горожан. Для сравнения, шесть лет назад, когда СИМы только появились в Уфе, ими пользовались шесть тысяч человек. То есть кикшеринг стал популярнее в 24 раза.

Чаще всего жители башкирской столицы катались по улицам Ленина и 50-летия Октября, проспекту Октября, а также улицам Первомайская и Степана Кувыкина. Наибольшая активность поездок наблюдалась по вечерам будних дней, с 18 до 20 часов со вторника по четверг.

Как ранее писал «Башинформ», число аварий с электросамокатами в этом сезоне снизилось на треть, или на 34%.

Также сервис внимательно следит за соблюдением возрастных ограничений. Компания заблокировала 1946 аккаунтов из-за несоответствия возраста. Эти пользователи не смогут арендовать самокат, пока не достигнут возраста 16 лет. Более 1800 из приостановленных аккаунтов принадлежат подросткам 14−15 лет.