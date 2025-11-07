В Уфе завершился сезон электросамокатов

Это означает, что хотя бы одну поездку на самокатах Whoosh совершили более 70% горожан. Для сравнения, шесть лет назад, когда СИМы только появились в Уфе, ими пользовались шесть тысяч человек. То есть кикшеринг стал популярнее в 24 раза.
Чаще всего жители башкирской столицы катались по улицам Ленина и 50-летия Октября, проспекту Октября, а также улицам Первомайская и Степана Кувыкина. Наибольшая активность поездок наблюдалась по вечерам будних дней, с 18 до 20 часов со вторника по четверг.
Как ранее писал «Башинформ», число аварий с электросамокатами в этом сезоне снизилось на треть, или на 34%.
Также сервис внимательно следит за соблюдением возрастных ограничений. Компания заблокировала 1946 аккаунтов из-за несоответствия возраста. Эти пользователи не смогут арендовать самокат, пока не достигнут возраста 16 лет. Более 1800 из приостановленных аккаунтов принадлежат подросткам 14−15 лет.