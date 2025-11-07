В Уфе завершился сезон электросамокатов

Это означает, что хотя бы одну поездку на самокатах Whoosh совершили более 70% горожан. Для сравнения, шесть лет назад, когда СИМы только появились в Уфе, ими пользовались шесть тысяч человек. То есть кикшеринг стал популярнее в 24 раза.