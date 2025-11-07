Ричмонд
Роман Лукашевич стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Иркутская область, НИА-Байкал — Уроженец Усолья-Сибирского, мастер спорта международного класса Роман Лукашевич победил на чемпионате мира по джиу-джитсу.

Источник: НИА Байкал

Международные соревнования с 1 по 16 ноября проходят в Бангкоке в Таиланде. За медали борются спортсмены из 65 стран мира. Роман Лукашевич выступал в весовой категории свыше 94 килограммов в дисциплине «борьба лежа». По ходу турнира ему удалось одержать пять уверенных побед и завоевать золотую награду, сообщает пресс-служба областного минспорта.