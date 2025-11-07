Роман Лукашевич стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Международные соревнования с 1 по 16 ноября проходят в Бангкоке в Таиланде. За медали борются спортсмены из 65 стран мира. Роман Лукашевич выступал в весовой категории свыше 94 килограммов в дисциплине «борьба лежа». По ходу турнира ему удалось одержать пять уверенных побед и завоевать золотую награду, сообщает пресс-служба областного минспорта.